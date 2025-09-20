El Watch Ultimate 2, Watch D2, Nova 14 y más: Huawei presenta sus nuevos relojes inteligentes, smartphones y tablets

En su evento global “Ride the Wind” celebrado en París, Francia, la compañía china presentó sus nuevos lanzamientos.

Mientras en Chile todos celebraban las Fiestas Patrias, en París (Francia) Huawei lanzaba nuevos dispositivos en su evento global “Ride the Wind”.

La compañía china presentó relojes inteligentes, una nueva serie de teléfonos, audífonos y una tablet, con el objetivo de ampliar su ecosistema de productos.

Huawei WATCH GT 6 Series

La serie WATCH GT 6 se centra en salud y deporte, con una batería que promete ser de larga duración y soporte para múltiples modalidades de entrenamiento al aire libre. Estos relojes también incluyen mejoras en posicionamiento y métricas básicas de rendimiento, buscando brindar información más precisa.

Huawei WATCH Ultimate 2 y Huawei WATCH D2

El WATCH Ultimate 2 se destaca por su capacidad de buceo y por permitir comunicación básica bajo el agua, ampliando el rango de uso del dispositivo en actividades extremas.

El WATCH D2, en tanto, mantiene un enfoque en el monitoreo de la salud, especialmente en el control de la presión arterial, con recordatorios y seguimiento continuo.

Huawei nova 14 Series

La familia nova 14 busca posicionarse en el terreno de la fotografía móvil. Integra una cámara principal Ultra Chroma y un motor de retrato renovado, que promete mejorar los resultados en entornos con poca luz.

Al frente destaca una cámara dual de 50 MP, con zoom de cinco aumentos y autofoco. El sistema se complementa con herramientas de edición basadas en inteligencia artificial, como “Mejor Expresión” y “Eliminar objetos”.

Huawei MatePad 12 X y M-Pencil Pro

La MatePad 12 X PaperMatte Edition incorpora una pantalla pensada para reducir reflejos y facilitar la lectura prolongada. Con esta apuesta, Huawei busca hacer más cómoda la experiencia de escritura y estudio.

El dispositivo se complementa con el nuevo M-Pencil Pro. El lápiz incluye accesos rápidos dentro de las aplicaciones, la posibilidad de abrir Notas con un toque y ajustes de pincel mediante gestos.