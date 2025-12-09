País felipe berríos

El Vaticano deja sin efecto sanciones y expulsión de sacerdote Felipe Berríos de la Compañía de Jesús

Por CNN Chile

09.12.2025 / 19:16

{alt}

A pesar de la anulación de las sanciones, la Compañía de Jesús anunció que implementará medidas disciplinarias sobre la actividad y estilo de vida del sacerdote, además de iniciar un proceso de reparación con las ocho personas que presentaron las denuncias.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano anuló este martes las sanciones que prohibían al sacerdote Felipe Berríos ejercer el ministerio y lo expulsaban de la Compañía de Jesús en Chile, según informó la propia orden religiosa.

La decisión responde a la apelación presentada por el clérigo y es definitiva, sin posibilidad de ser recurrida.

Investigación y antecedentes

El caso se remonta a 2022, cuando la Compañía de Jesús inició una investigación canónica tras denuncias sobre “hechos de connotación sexual” contra Berríos.

Se concluyó que siete de las acusaciones eran verosímiles.

Posteriormente, se realizó un proceso administrativo penal bajo la dirección del sacerdote argentino Dante Simón, delegado del Superior General, que confirmó los hechos denunciados y añadió un caso más.

En 2024, como resultado de estas investigaciones, el Superior General decretó dos medidas contra Berríos: la prohibición de ejercer públicamente el ministerio por diez años y su expulsión de la orden.

Medidas disciplinarias y reparación

Aunque las sanciones quedaron sin efecto, la Compañía de Jesús aseguró que tomará medidas disciplinarias sobre el estilo de vida y la actividad apostólica del sacerdote.

Además, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas que realizaron las denuncias.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Vidal afirma que independiente del resultado del balotaje la alianza de centroizquierda "es fundamental"
Millones de niños australianos acaban de perder el acceso a las redes sociales: ¿Qué está pasando?
El Vaticano deja sin efecto sanciones y expulsión de sacerdote Felipe Berríos de la Compañía de Jesús
"Debería escandalizarnos a todos": Vallejo criticó proyecto que busca conmutar penas incluso a abusadores de menores
Donald Trump dice que Maduro tiene los "días contados"
Meteorología alerta lluvias y posibles tormentas eléctricas en la Región Metropolitana durante esta semana