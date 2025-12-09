El Vaticano deja sin efecto sanciones y expulsión de sacerdote Felipe Berríos de la Compañía de Jesús

A pesar de la anulación de las sanciones, la Compañía de Jesús anunció que implementará medidas disciplinarias sobre la actividad y estilo de vida del sacerdote, además de iniciar un proceso de reparación con las ocho personas que presentaron las denuncias.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano anuló este martes las sanciones que prohibían al sacerdote Felipe Berríos ejercer el ministerio y lo expulsaban de la Compañía de Jesús en Chile, según informó la propia orden religiosa.

La decisión responde a la apelación presentada por el clérigo y es definitiva, sin posibilidad de ser recurrida.

Investigación y antecedentes

El caso se remonta a 2022, cuando la Compañía de Jesús inició una investigación canónica tras denuncias sobre “hechos de connotación sexual” contra Berríos.

Se concluyó que siete de las acusaciones eran verosímiles.

Posteriormente, se realizó un proceso administrativo penal bajo la dirección del sacerdote argentino Dante Simón, delegado del Superior General, que confirmó los hechos denunciados y añadió un caso más.

En 2024, como resultado de estas investigaciones, el Superior General decretó dos medidas contra Berríos: la prohibición de ejercer públicamente el ministerio por diez años y su expulsión de la orden.

Medidas disciplinarias y reparación

Aunque las sanciones quedaron sin efecto, la Compañía de Jesús aseguró que tomará medidas disciplinarias sobre el estilo de vida y la actividad apostólica del sacerdote.

Además, iniciará un proceso de reparación con las ocho personas que realizaron las denuncias.