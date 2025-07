“El tsunami llega”: Experto en desastres llama al autocuidado y llama a cerrar el borde costero costeras

El movimiento telúrico generó alerta de tsunami en la mayoría de las zonas costeras del país, en específico desde Arica hasta Los Lagos. Incluso en otros países, como Japón, Estados Unidos, Perú y Ecuador, también decidieron alertar a sus habitantes para que se alejen de las costas.

El experto en gestión de emergencias, reducción de riesgos de desastres y seguridad pública, Michel De L’Herbe, hizo, a través de CNN Chile, un llamado al autocuidado y a evitar zonas costeras tras terremoto 8.8 en Rusia.

De L’Herbe detalló que “yo creo que hoy día, al menos las modelaciones que hay, es que el tsunami llega y esa es la información que contamos hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el nivel de impacto que tiene? No solamente tiene que ver con la altura de las olas, tiene que ver también con la forma de la bahía, por ejemplo, también tiene que ver, no es lo mismo, por ejemplo, tener una caleta de pescadores que no tenerla, porque la caleta de pescadores obviamente está en la playa, está en el borde costero”.

Por lo anterior, es que planteó que “a mí me preocupa mucho que ante este tipo de fenómenos, lo que terminamos teniendo es algunas personas que de manera irresponsable van a ir a poner un trípode, se van a ir a ver cero time-lapse, van a ir a hacer una buena fotografía, hacer una selfie o establecer un vídeo para viralizar, y eso no solamente los pone en riesgo a ellos, pone en riesgo a los equipos de emergencia y, por lo tanto, cerrar el borde costero en aquellas zonas donde ya se estima en la mañana que van a ser impactadas con mayor importancia, creo que aquí es importante establecer cierres de borde costero y evacuación del borde costero como parte de una suerte de perímetro de seguridad”.

En esa línea, el experto en desastres detalló que “mañana es un día creo que en ese sentido importante, porque ponemos a prueba también cómo podemos funcionar frente a emergencias que en este caso son lejanas, pero sabemos que vienen, pero que básicamente nos da esa ventaja, ¿no? Pero mañana lo que deberíamos hacer es exactamente lo mismo que deberíamos hacer frente a un terremoto que ocurre en nuestro territorio”.