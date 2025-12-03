El trasbambalinas del penúltimo debate presidencial: Comando de Kast amenaza al de Jara con acciones judiciales por dichos sobre Quiroz

Tras el encuentro, el equipo de Kast defendió a su jefe económico de las críticas y evaluó acciones legales, mientras ambos candidatos mostraron una brecha irreconcible en seguridad y migración.

El debate presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast derivó en un agrio intercambio que continuó tras bambalinas, con el equipo de Kast amenazando con una querella por injurias. La chispa fue el ataque de Jara al asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, a quien acusó de haber “asesorado a empresas que se coludieron” para frenar la Ley de Fármacos II.

Según reportó Diario Financiero, esta afirmación motivó la defensa furibunda de dirigentes republicanos y la advertencia de una posible acción judicial.

Intercambio de críticas y ausencia de propuestas

Mientras Kast intentó desmarcarse del tema y criticó la falta de debate sobre seguridad, Jara centró su ataque en la vaguedad de su contrincante. La candidata oficialista lo redujo al “señor depende”, apuntando a la ausencia de respuestas concretas para problemas como las tomas de terreno y la crisis migratoria.

En un giro sorpresivo, Kast expresó que, si Jara gana, espera que cumpla su promesa de aplicar la ley en las tomas, aunque reiteró su propio plan de expulsiones masivas de migrantes irregulares, asegurando que ya tiene todos los cálculos y recursos necesarios para ejecutarlo.