“El solo hecho de decirlo provoca escozor”: Boric recuerda cuando se internó en un psiquiátrico al inaugurar centro de salud mental en Maipú 

Por CNN Chile

29.09.2025 / 20:46

En dicho marco de la inauguración del nuevo centro en el sector de Lo Errázuriz, el Mandatario hizo mención al periodo de tres semanas de internación en un recinto psiquiátrico para tratar su salud mental. 

El Presidente Gabriel Boric inauguró este lunes un nuevo centro de salud mental en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

“Si alguien está haciendo deporte y se fractura y se va a operar, lo cuenta sin ningún problema. Incluso, si alguien tiene un cáncer y se tiene que someterse a tratamiento, con dolor y dificultad, también lo cuenta. Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado 3 semanas voluntariamente, el solo hecho de decirlo provoca escozor”, indicó el Presidente.

“Como si fuera un tabú, como si fuera algo que no se pudiera decir porque te inhabilita frente al resto. Y no, porque las dolencias vinculadas a la salud mental se pueden recuperar y eso demuestra este centro”, agregó Boric.

