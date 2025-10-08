El senado de Estados Unidos confirma a Brandon Judd, exmiembro de la Patrulla Fronteriza, como nuevo embajador en Chile

Esta confirmación se produjo en medio del cierre parcial del Gobierno, que ha afectado a diversas agencias federales.

(EFE/CNN Chile) – El Senado de Estados Unidos aprobó este martes en una votación en bloque de 51 a 47 un total de 107 nominados del presidente, Donald Trump, para cargos de embajadores, fiscales federales y altos funcionarios de agencias gubernamentales.

Herschel Walker, exjugador de fútbol americano y aliado cercano de Trump, fue designado como embajador de Estados Unidos en las Bahamas.

Además, se aprobaron los fiscales federales para los distritos de Iowa y Dakota del Sur. La votación se realizó bajo las nuevas reglas del Senado que permiten la aprobación de múltiples nominados con una mayoría simple, sin necesidad de los 60 votos tradicionales.

Esta confirmación masiva se produjo en medio del cierre parcial del Gobierno, que ha afectado a diversas agencias federales. Los republicanos en el Senado han utilizado esta estrategia para avanzar en la agenda de nominaciones del presidente Trump, mientras que los demócratas han expresado su preocupación por la rapidez del proceso y la falta de debate.

Otros funcionarios asociados a Trump que fueron confirmados son Paul Atkins, como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) hasta 2031, cuya permanencia ha sido cuestionada por su enfoque conservador en regulación financiera; Brandon Judd, exdirector del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, designado como embajador en Chile y criticado por su postura dura en temas migratorios.

Finalmente, destaca el nombramiento de Sergio Gor, exasesor cercano de Trump, como embajador de Estados Unidos en India, cuya confirmación generó debate por su limitada experiencia diplomática.

Con esta acción, el Senado ha logrado reducir significativamente el número de nominados pendientes, dejando solo 26 por confirmar: 16 para puestos ejecutivos y 10 para roles judiciales.

¿Quién es Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Chile?

En el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, Brandon Judd se describe como “un experto ampliamente conocido y muy respetado en seguridad fronteriza e inmigración ilegal”.

Detallan que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el tema, desempeñándose como agente de la Patrulla Fronteriza entre el 29 de septiembre de 1997 y el 28 de abril de 2023. Además, fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza desde marzo de 2013 hasta mayo de 2024.

También afirman que participó en el desarrollo de políticas, programas y operaciones destinadas a reforzar la seguridad fronteriza, asesorando a distintas administraciones, a legisladores y a la ciudadanía “sobre todas las situaciones relacionadas con la seguridad fronteriza y cuestiones de interés público y seguridad”.

El gobierno estadounidense lo define como “un comunicador extremadamente eficaz” y sostiene que “su liderazgo comprometido, su amplio conocimiento en temas de seguridad, sus eficaces habilidades de comunicación y sus valiosas contribuciones a diferentes administraciones, legisladores y al público lo cualifican para ejercer como Embajador en Chile”.