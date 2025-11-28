El reservado funeral de fotógrafo asesinado en La Reina junto a sus hijos: Se hizo el mismo día en que habría estado de cumpleaños

Luego de más de un mes de su deceso, finalmente la familia pudo darle sepultura a sus restos en una ceremonia realizada en Huechuraba.

Este 27 de noviembre se realizó el funeral de Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo asesinado en su casa en La Reina junto a sus dos hijos. Ese mismo día, la víctima -que nació el 27 de noviembre de 1962– habría estado de cumpleaños.

Su asesinato ocurrió el pasado 18 de octubre, momento en que también fueron asesinados sus dos hijos de 17 años.

A pesar que en un momento se planteó la hipótesis de un parricidio y posterior suicidio, finalmente la Policía de Investigaciones detuvo al cuñado del fotógrafo, Jorge Ugalde, como principal sospechoso del triple asesinato.

Luego de todo lo ocurrido, finalmente la familia de Cruz-Coke pudo darle sepultura a más de un mes de su deceso, a raíz de las diligencias que todavía se estaban realizando para establecer las circunstancias en las que falleció.

Según la información de El Mercurio, el funeral se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo, en Huechuraba.

Sus familiares no se refirieron públicamente a la situación mientras asistían a la ceremonia, la que contó con la participación de un centenar de asistentes.