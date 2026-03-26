“El problema es lo que viene”: Antonio Walker alerta impacto de combustibles en alimentos

El alza en los combustibles ya comienza a repercutir en la cadena productiva y podría trasladarse a los precios de los alimentos, según advirtió el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, abordó en ADN Hoy, el impacto del alza de los combustibles en el sector agrícola y sus posibles efectos en el precio de los alimentos, en un contexto marcado por factores internacionales y mayores costos productivos.

“Estamos viviendo un contexto geopolítico muy complejo. Este aumento en el costo de los combustibles es consecuencia de una guerra brutal en Medio Oriente. Nosotros importamos el 100% del petróleo, por lo tanto, esto nos golpea directamente”, señaló el presidente de la SNA.

El dirigente explicó que uno de los impactos más inmediatos se produce en el transporte, tanto para exportaciones como para las distribuciónes interna. “El costo del traslado terrestre, marítimo y aéreo va a subir de manera considerable. Chile es un país exportador de alimentos y está lejos de los mercados. Si sube el costo del flete —por mar, por aire o hacia los puertos— eso se traspasa directamente a la producción”, afirmó.

A esto se suma el efecto en insumos esenciales para la actividad agrícola. “Históricamente, cuando suben los combustibles, suben los alimentos. ¿Por qué? Porque también aumentan los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, que dependen del petróleo”, explicó.

Pese a las presiones, Walker descartó problemas de abastecimiento en el corto plazo y evitó proyectar cifras sobre eventuales alzas. “Es muy difícil, y sería irresponsable de mi parte dar una cifra. Lo que sí puedo decir es que tuvimos una muy buena temporada agrícola. Hubo producción normal de frutas, verduras y hortalizas, por lo tanto, no hay problemas de stock”, indicó.

Sin embargo, advirtió que el escenario podría volverse más complejo en los próximos meses debido a cambios en el origen de los productos. “El problema es lo que viene. En los próximos meses, el abastecimiento será principalmente desde el norte, porque la temporada en el sur ya termina. Y el flete desde Arica a la zona central va a subir considerablemente, lo que impactará en toda la cadena de costos”.

En ese contexto, el presidente de la SNA fue enfático en su conclusión: “Entonces, si me pregunta si esto va a afectar los precios, la respuesta es sí: el alza en los combustibles va a impactar en el precio de los alimentos”.