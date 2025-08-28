“El PC quiere socavar la candidatura de Jara”: La dura crítica del senador Castro (PS) contra Lautaro Carmona

El senador socialista cuestionó los dichos del presidente del Partido Comunista cuestionando la política fiscal del Gobierno.

Siguen las repercusiones tras las criticadas frases del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en medio de la campaña presidencial de cara a las elecciones de noviembre.

Esto, dado que Carmona había criticado la gestión de Mario Marcel como ministro de Hacienda. En cuanto a la política de responsabilidad fiscal, aseguró que “se hizo casi un dios el recurso por sobre la necesidad social“.

Respecto a estos dichos, la propia candidata presidencial de la coalición, Jeannette Jara (PC) se distanció del presidente de su partido.

“No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona (…) Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal quienes más sufren son los más pobres”, recalcó ella.

Respecto a esta situación, en conversación con Radio Pauta, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “a Jeannette Jara le costó mucho ser proclamada por su propio partido. Recuerde usted que hubo una tensión no menor en la duda que había en torno a ella. Pero Carmona y la directiva del Partido Comunista privilegiaron siempre la línea más dura por sobre Jara”.

En relación con las discrepancias entre Jara y altos personeros del Partido Comunista, señaló que “lo que al principio todos creíamos que eran situaciones accidentales, terminó siendo una estrategia. No por nada, semana por medio, hay un ataque o una descalificación. Ahora, peor todavía, porque fue al gobierno, a un ministro emblemático como Marcel, tratando de socavar esta candidatura”.

“El PC quiere socavar la candidatura de Jeannette Jara (…) Me hace pensar que hay un diseño y que el privilegio está dado en el elenco parlamentario, no en la candidatura presidencial”, sentenció el senador Castro.