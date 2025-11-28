País papa león XIV

Con información de CNN

El papa León XIV condena en Turquía el uso de la religión para justificar la guerra

Por CNN Chile

28.11.2025 / 15:21

{alt}

En el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el pontífice abogó por el diálogo interreligioso y una "fraternidad universal" frente a los conflictos globales, junto a líderes cristianos ortodoxos y protestantes.

(CNN) – El papa León XIV condenó este viernes el uso de la religión para justificar la “guerra”, la “violencia” o el “fanatismo”, durante su participación en las celebraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea en Iznik, Turquía.

Ante líderes cristianos ortodoxos, orientales y protestantes, el pontífice instó a los católicos a movilizar su fe para unir a las personas “sin importar la etnia, nacionalidad, religión o perspectivas personales”. Subrayó que la humanidad clama por reconciliación en un mundo afectado por conflictos.

Un llamado a la unidad global

León XIV enfatizó la necesidad de “rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo”, promoviendo en cambio el “diálogo y la cooperación” como caminos hacia la paz.

Su gira diplomática, la primera al extranjero, buscó fortalecer la unidad en un escenario polarizado. El evento, realizado cerca de la basílica sumergida de San Neófito, contó con la presencia del patriarca Bartolomé y otros representantes eclesiásticos, reafirmando el legado del Credo Niceno como base para la fraternidad universal.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

Cultura Delfina Guzmán recibe homenaje de la Universidad de Chile y estrena documental sobre su vida
Construcción proyecta alza de entre 3% y 5% en inversión para el 2026
DC anunció suspensión de militancia del Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, detenido por violación
Bomberos refuerza su preparación ante una nueva temporada de incendios: coordinación, recursos y apoyo privado marcan la pauta
Teletón 2025: ¿Cuáles son los humoristas que se presentarán en el esperado evento caritativo?
Gobernador de Arica solicita presencia del Presidente Boric ante inmigrantes varados en la frontera entre Chile y Perú