El papa León XIV condena en Turquía el uso de la religión para justificar la guerra

En el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el pontífice abogó por el diálogo interreligioso y una "fraternidad universal" frente a los conflictos globales, junto a líderes cristianos ortodoxos y protestantes.

(CNN) – El papa León XIV condenó este viernes el uso de la religión para justificar la “guerra”, la “violencia” o el “fanatismo”, durante su participación en las celebraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea en Iznik, Turquía.

Ante líderes cristianos ortodoxos, orientales y protestantes, el pontífice instó a los católicos a movilizar su fe para unir a las personas “sin importar la etnia, nacionalidad, religión o perspectivas personales”. Subrayó que la humanidad clama por reconciliación en un mundo afectado por conflictos.

Un llamado a la unidad global

León XIV enfatizó la necesidad de “rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo”, promoviendo en cambio el “diálogo y la cooperación” como caminos hacia la paz.

Su gira diplomática, la primera al extranjero, buscó fortalecer la unidad en un escenario polarizado. El evento, realizado cerca de la basílica sumergida de San Neófito, contó con la presencia del patriarca Bartolomé y otros representantes eclesiásticos, reafirmando el legado del Credo Niceno como base para la fraternidad universal.