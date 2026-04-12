“El ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo”: Poduje acusa recorte de subsidios habitacionales

El ministro de Vivienda sostuvo que la actual administración debió reorganizar recursos tras una reducción de beneficios que, según afirmó, se concretó días antes del cambio de autoridades.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó la situación presupuestaria de su cartera y las medidas adoptadas para enfrentar restricciones en los recursos disponibles.

En ese contexto, apuntó a decisiones tomadas en la administración anterior que, a su juicio, afectaron directamente a miles de familias.

Según explicó, uno de los principales desafíos ha sido la eliminación de subsidios habitacionales destinados a sectores vulnerables, medida que —indicó— se concretó poco antes del traspaso de mando.

“Lo que pasa es que nosotros tuvimos una complicación, que el ministro Grau, antes de irse, nos pegó un machetazo, pero pocos días antes, de hecho, al interior del ministerio nosotros le decimos el machetazo Grau, que es que nos cortó 20.000 subsidios de las familias más vulnerables”, señaló.

El secretario de Estado afirmó que esta situación fue informada durante el proceso de transición por el entonces ministro Carlos Montes, lo que obligó al actual equipo a ajustar la planificación financiera.

En esa línea, planteó que el exministro de Economía debería referirse públicamente a la decisión: “Bueno, el señor Grau tendrá que explicarle, y nosotros esperamos que lo explique públicamente, por qué le cortó los beneficios a 20.000 familias”.

Poduje sostuvo que la medida ha generado retrasos en la entrega de soluciones habitacionales, especialmente para personas que llevan años esperando acceder a una vivienda.

Además, cuestionó críticas desde sectores que —según dijo— acusan recortes en políticas sociales por parte del actual gobierno: “Lo que sí me llama la atención es que él junto con otras personas dicen que nosotros venimos a recortar acá por el presente caso de beneficios sociales, y ellos son como lo los, no sé, pues, los guaripolas de eso”.

Frente a este escenario, el ministro detalló que se han implementado ajustes internos para priorizar recursos y dar respuesta a la demanda existente. Entre las medidas, mencionó la reasignación presupuestaria y la reducción de gastos en iniciativas que no cumplían con criterios de ejecución o prioridad.

“Lo que hemos hecho es reasignar, hemos hecho ahorros también, hemos podido ahorrar 118 mil millones en proyectos que estaban mal ejecutados, que no eran prioritarios, que no teníamos la plata para hacerlo y nos habían cargado esos esa responsabilidad a nosotros, que no nos correspondía hacerlo a nosotros además”, concluyó.