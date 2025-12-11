“El miedo como estrategia electoral”: La advertencia del ministro Cordero por el tono de la campaña presidencial
Por CNN Chile
11.12.2025 / 10:36
En conversación con CNN Chile Radio, el ministro de Seguridad Pública además aseguró que hoy "Chile es de los cinco países del mundo donde las personas tienen mayor temor de salir a caminar a la calle".
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la situación del país de cara a la segunda vuelta presidencial de este próximo domingo 14 de diciembre, en la que se enfrentará Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos).
En diálogo con CNN Chile Radio, se le preguntó al secretario de Estado sobre sus una observación que realizó sobre que los candidatos presidenciales “cuiden más sus dichos” en materia de seguridad.
Al respecto, Cordero aclaró que no lo decía solamente en relación a Kast. “Esto es una frase que yo he repetido en otro momento. Yo tengo una preocupación genuina que tiene que ver con ocupar el miedo como estrategia electoral“, acotó.
“Yo creo que no lo ha hecho sólo él. Yo creo que ha sido parte del contexto de esta campaña presidencial. Primero, porque el miedo paraliza. En Chile el desafío que tiene el país no es sólo reducir delitos violentos, es también reducir los índices de temor“, añadió Cordero.
Del mismo modo, aseguró que “Chile tiene índices de percepción de delincuencia, o índices de temor muy, muy altos. O sea, nosotros cuando miramos la serie histórica, prácticamente de 15 años, Chile está desacoplado del índice de victimización, del índice de temor que está muy arriba. Y esto lo tenemos desde hace 15 años. Chile está dentro de las sociedades que expresan mayor temor al delito en el mundo. O está primero, o está segundo. Chile es de los cinco países del mundo donde las personas tienen mayor temor de salir a caminar a la calle”.
En esa línea, se le preguntó si es que dicha percepción es artificial, ante lo cual replicó que “no, yo no soy de aquellos que crean que el temor es artificial. Por el contrario, creo que el temor tiene una representación material muy evidente. El temor paraliza, el temor cambia la conducta de las personas”.
“Lo único que digo es que ese índice de temor no es de ahora. Entonces, cuando usted explota el miedo, hay algo más estructural”, sentenció.