El mecanismo tras millonario fraude de funcionarios del Mineduc: Ganaron $360 millones en coimas

La pareja, ambos exfuncionarios de la institución, quedó en prisión preventiva tras ser formalizados por falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos.

Dos funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc) cobraron más de $360 millones por la venta de certificados de enseñanza media a ciudadanos extranjeros.

Los imputados falsificaron documentos entre 2020 y 2023 para que venezolanos, colombianos y haitianos sin estudios en Chile pudieran convalidar sus títulos y acceder a la educación superior o postular a trabajos.

Según los antecedentes dados a conocer por Radio Biobío, los funcionarios tenían un mecanismo mediante el cual cometían el fraude.

Según la acusación del Ministerio Público, el esquema era liderado por Rodrigo Morales Pereira, funcionario de la Unidad de Ayuda del Mineduc en la Región de O’Higgins, juntoa a su pareja, Constanza Garín, también funcionaria de la institución.

Tanto Morales como Garín emitieron una gran cantidad de certificados a cambio de dineros que les pagaban por la gestión.

El citado medio señala que emitieron más de 5.500 certificados, de los cuales más de 1.000 habrían permitido la emisión de licencias de conducir en la misma región, ya que se suele pedir como requisito el acreditar la enseñanza cursada.

La pareja de exfuncionarios públicos quedó en prisión preventiva por los delitos de falsificación de instrumento público, cohecho agravado y lavado de activos.