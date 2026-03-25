“El gobierno entró con arrogancia”: Lautaro Carmona (PC) arremete contra el Gobierno de Kast por alza de combustibles

En conversación con el podcast "¿Cómo te lo explico?", el líder opositor abordó el complejo escenario del Ejecutivo, advirtiendo un punto de quiebre en la actual administración y cuestionando severamente la agenda internacional del mandatario.

En medio de las repercusiones por el anuncio del gobierno del presidente José Antonio Kast respecto a las modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, lanzó duras críticas hacia el manejo de la crisis económica y política por parte de La Moneda.

En conversación con el podcast “¿Cómo te lo explico?”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el líder opositor abordó el complejo escenario del Ejecutivo, advirtiendo un punto de quiebre en la actual administración y cuestionando severamente la agenda internacional del mandatario.

El presidente del PC apuntó directamente a la falta de diálogo del Ejecutivo ante un problema derivado del conflicto internacional en Medio Oriente. A juicio de Carmona, el gobierno optó por un camino aislado, priorizando garantías para las empresas y la gran inversión mediante rebajas de impuestos, mientras que el peso de la crisis y el alza en los combustibles recayó sobre los consumidores y el mundo del trabajo.

“El gobierno entró, y lo digo con respeto (…) tratando de objetivizar con un poquito de arrogancia, con una presentación por adelantado de justificación, entre comillas, del gobierno de emergencia”, sostuvo el dirigente.

Ante la consulta sobre qué alternativas existían para evitar el traspaso de los costos a la ciudadanía, Carmona fue categórico al afirmar que él hubiese optado por recurrir al endeudamiento para inyectar recursos al Mepco. En esa línea, argumentó que Chile mantiene un nivel de deuda inferior al de otros países, con una porción comprometida del producto equivalente al 40%.

De acuerdo a su diagnóstico, el Ejecutivo erró el rumbo y dilapidó su capital político inicial: “Se agotó todo, se agotó porque equivocó en un tema que es de marca mayor, que supera miradas políticas”, sentenció, agregando que “efectivamente se agotó” la llamada luna de miel del gobierno de Kast debido a un error propio.

La inquietud por el impacto en el costo de la vida también abrió el debate sobre posibles movilizaciones sociales. El líder comunista reconoció que ya se han percibido expresiones de caceroleos en la Región Metropolitana como muestra de un evidente estado de ánimo en la población.

Ante este escenario de descontento, Carmona instó al gobierno a “escuchar, canalizar, negociar”, advirtiendo que los movimientos y procesos sociales no se digitan desde los partidos políticos, sino que deben ser respetados, y que el Ejecutivo pierde el rumbo al no escuchar a líderes locales como los alcaldes.

Finalmente, el presidente del Partido Comunista abordó la controversia desatada por la decisión de la administración Kast de retirar el respaldo a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Carmona calificó la determinación como un “error” que demuestra una “mirada sectaria evidente” por parte de La Moneda. “Fue una idea muy pequeña que te achica el liderazgo de un jefe de Estado, afectó, para mi gusto, valores de estadista, porque en Chile no hay otra persona que tenga más acumulado para ello”, fustigó, deslizando además sus sospechas sobre posibles presiones provenientes de Estados Unidos para frenar la candidatura de la exmandataria en un momento en que la paz mundial está en juego.