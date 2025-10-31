El duro round entre Kaiser y el presidente de Bolivia: “Es una torpeza e inmadurez política intentar sacar provecho electoral”

El candidato presidencial chileno aseguró que no existirá ningún problema con Bolivia "en la medida en que ayude a frenar el contrabando y respete las normas básicas de convivencia fronteriza".

Johannes Kaiser protagonizó un duro intercambio con el presidente de Bolivia, Luis Arce, a través de redes sociales luego de sus dichos en un evento en Osorno.

En dicha instancia, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario aseguró -respecto a los controles migratorios- que “se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia” y que “en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

Kaiser y el intercambio con Luis Arce

Sobre este punto, el presidente Arce ocupó su cuenta de X para señalar que “las declaraciones del candidato ultraderechista Johannes Kaiser que amenaza con cerrar la frontera Chile – Bolivia son profundamente irresponsables e inaceptables. Es una torpeza e inmadurez política intentar sacar provecho electoral, poniendo en riesgo la buena relación que con esfuerzo hemos mantenido con la hermana República de Chile durante los últimos años”.

“Desde nuestra posición, siempre apostaremos por la integración de nuestros pueblos, que eligieron el camino de la unidad, el diálogo y la paz para avanzar hacia un horizonte común de bienestar y progreso”, sentenció.

Fue el propio Kaiser el que le respondió a través de esa misma red, y le indicó que “el señor Presidente de la república de Bolivia debiese abstenerse de intervenir en nuestros asuntos internos”.

“Respecto del fondo: en la medida en que el gobierno de La Paz se haga cargo de recibir a los extranjeros que deja transitar por su territorio al nuestro, en la medida en que ayude a frenar el contrabando y respete las normas básicas de convivencia fronteriza, no tendremos problema con cultivar las mejores relaciones con su nación. Pero si insiste en mantener la situación actual, nos veremos obligados a tomar las medidas que corresponda para proteger a nuestro país. Dios guarde a Usted. Johannes Kaiser”, sentenció.