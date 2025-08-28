El duro relato de familia que sufrió violento turbazo en San Bernardo: “A mi hermana le decía ‘estás bonita’”

Una de las víctimas contó que los antisociales estaban encapuchados y “eran cabros chicos, de 22 o 23 años, no más que eso”.

La familia que fue víctima de un violento asalto la madrugada de este jueves en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, relató los minutos de terror que vivieron.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 horas, cuando al menos seis sujetos con armas de fuego ingresaron al domicilio e intimidaron y amarraron a los habitantes, robando varias especies.

“Me pegaron y dejaron en el piso”

Una de las víctimas, Camila, de 26 años, contó a los medios de comunicación que “estábamos durmiendo. Yo no sentí nada, entraron a mi pieza, me pegaron y me dejaron en el piso”.

“Después me llevó la pieza de mi hermana menor y ella estaba amarrada”, agregó la joven, detallando que logró ver que sus padres igualmente estaban maniatados.

“Nos decían que dónde estaban las joyas, que dónde estaba la plata. En todo momento yo pensé que esto era un dato, pero finalmente nunca lo voy a saber y por eso estoy también dando esta entrevista, porque me gustaría llegar a ese tipo de personas”, agregó.

Una vez que los antisociales lograron concretar el robo, huyeron. “Le saqué los amarres (a mis papás), salí de mi casa y le grité a los vecinos si por favor podían llamar a la policía (…). Tengo mucha pena por mí, por mis hermanas chicas, por lo que vivieron, por lo que vivimos como familia”.

La joven relató que todos estaban encapuchados y “eran cabros chicos, de 22 o 23 años, no más que eso”, “(Hubo) mucho insulto. A mi hermana le decía ‘estás bonita’, entonces todas esas cosas se me pasaban por la cabeza, que quizás la podían tocar… le podían hacer algo. Como que le intentaba tocar la pierna”.