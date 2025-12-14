El despliegue de Kast tras su triunfo presidencial: De la reunión con Boric a la inauguración de “La Moneda Chica”

El presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá una reunión este lunes 15 de diciembre con el actual jefe de Estado, Gabriel Boric, para iniciar el proceso de traspaso de la administración. En paralelo, su equipo se prepara para inaugurar "La Moneda chica" y afinar todos los detalles de cara al 11 de marzo de 2026.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se impuso a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Tras resultar electo, iniciará un despliegue en diversos frentes. Este lunes 15 de diciembre, a las 11:00 horas, se reunirá con el Presidente Gabriel Boric y su comité político en el Palacio de La Moneda, encuentro al que asistirá acompañado por su esposa, Pía Adriasola, y su equipo más cercano, entre ellos el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella.

Asimismo, al igual que el actual mandatario en 2021, instaurará “La Moneda Chica”. En el caso de Boric, esta se ubicó en la comuna de Providencia, en los alrededores de las calles Condell y Obispo Salas, en un inmueble facilitado por la Universidad de Chile que funciona como sede del Instituto de Estudios Internacionales.

Respecto del inmueble donde Kast afinará su planificación de cara a asumir el próximo 11 de marzo de 2026, este estará ubicado en la comuna de Las Condes, específicamente en calle La Gloria 88.

Según publicó Ex-Ante, la propiedad es de giro comercial y se encuentra dividida en dos casas. Si bien actualmente no se conoce su valor, en octubre estuvo en venta por UF 217.800, equivalente a $8.609.022.307.

En cuanto a sus dimensiones, el espacio cuenta con cerca de 700 metros cuadrados construidos, emplazados en un terreno de casi 1.200 metros cuadrados. El citado medio consignó que en el segundo piso se ubicaría la oficina del exdiputado.

Este nivel dispondría de un espacio amplio, con dos ventanales, un escritorio de madera, dos asientos para visitas, una mesa de centro y dos sofás. Además, el inmueble cuenta con una sala de reuniones con telón y capacidad para entre 15 y 20 personas.

En el lugar se espera el arribo del equipo encargado de trabajar en las medidas de los primeros 90 días de gobierno, encabezado por el economista Bernardo Fontaine, junto al área de comunicaciones liderada por María Paz Fadel. Asimismo, estará presente el economista Jorge Quiroz.