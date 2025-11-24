“El conflicto no es entre izquierdas y derechas sino entre demócratas y populistas autoritarios”: El diagnóstico de Andrés Velasco sobre la política actual

El exministro de Haciendo además realizó una advertencia por el interés de Estados Unidos en Sudamérica. "Todo lo que hace Trump a uno debe preocuparle", aseguró.

El exministro de Hacienda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y excandidato presidencial, Andrés Velasco, se refirió a la contingencia política, de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

En entrevista con el medio argentino Clarín, Velasco aseguró que “hoy el conflicto en el mundo no es entre izquierdas y derechas sino entre demócratas y populistas autoritarios”.

Refiriéndose a la situación en Argentina, sostuvo que “no hay que leer a Milei en clave de izquierda o derecha. Lo digo tanto para el caso de Milei como para entender lo que sucede en América del Sur. La política en nuestra región hay que leerla en clave de incumbentes y oposición“.

“En toda la región, salvo quizás Paraguay, los votantes sacan a patadas a los que están en los gobiernos. Eso lo vemos en mi país, probablemente en Colombia y quién sabe en Brasil (…) Entiendo el proceso argentino como un agotamiento frente a la ineptitud total del último gobierno peronista en el manejo de la economía. El desafío que enfrenta la Argentina, como decía recién, es transformar la frustración en un proyecto de construcción y no solo de crítica”, agregó el exministro.

Además, sostuvo que “una de las cosas que más enorgulleció de ser ministro de Bachelet es que, en uno de sus primeros discursos, dijo que los Presidentes construyen sobre la base de lo que lograron los anteriores. Todo conocimiento se basa en el trabajo y los descubrimientos de quienes vienen antes. Esto mismo se aplica en la economía”

Respecto al rol de Estados Unidos, acotó que “todo lo que hace Trump a uno debe preocuparle. Pero yo daría vuelta la pregunta y diría por qué Trump o el mundo hoy debieran tener más interés en Sudamérica, y la respuesta es obvia: el planeta se dividió en bloques y muchos se preguntan en cuál estaremos nosotros”.

“El mundo necesita lo que tenemos: agua, alimentos y minerales críticos. Chile, Brasil y Argentina cumplen todos estos requisitos. Y nuestra región, y me refiero específicamente a Sudamérica, tiene un valor estratégico que antes no tenía. Pero los sudamericanos no tenemos que quedarnos sentados de brazos cruzados sino aprovechar el momento”, remató.