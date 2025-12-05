País cobre

El cobre bate récords históricos y proyecta un superciclo impulsado por la demanda global

Por CNN Chile

05.12.2025 / 15:06

El metal rojo alcanzó un nuevo máximo sin precedentes en la Bolsa de Londres, con analistas anticipando un déficit estructural y precios que podrían superar los US$13.000.

El precio del cobre alcanzó un récord histórico de US$11.705 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado por un optimista informe de Citigroup que anticipa un mayor consumo global y un inminente déficit estructural.

El banco proyecta un aumento del 2.5% en la demanda para 2026, respaldado por tasas de interés bajas, políticas fiscales expansivas en EE.UU. y las necesidades de la transición energética y el rearme europeo.

Un escenario de escasez y medidas arancelarias

Según reportó Radio Bío Bíoel mercado podría entrar en un déficit estructural a partir de 2025, lo que empujaría el precio promedio a US$13.000 para el segundo trimestre de 2026. Este escenario se ve exacerbado por una acumulación acelerada de inventarios en Estados Unidos, ante la posible implementación de un arancel al cobre refinado por la administración Trump.

Esta medida, que se evaluaría a mediados del próximo año, contrasta con la actual entrada libre de aranceles para el cobre chileno refinado y alimenta las expectativas de un mercado global más ajustado y con precios al alza.

