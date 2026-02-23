El calor no da tregua: ¿Cómo estará el tiempo este lunes en Santiago?
Por CNN Chile
23.02.2026 / 09:30
La DMC emitió un aviso meteorológico para la RM por altas temperaturas. Revisa los detalles.
La Región Metropolitana enfrentará este lunes una nueva jornada marcada por el calor extremo, en medio de una seguidilla de altas temperaturas que no han dado tregua.
Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió aviso meteorológico por altas temperaturas para la zona central, incluida la capital.
La condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”, presentándose en seis regiones desde la tarde del domingo 22 hasta la tarde del miércoles 25.
Además de la RM, están incluidas en el aviso las regiones de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos), O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la RM este lunes 23 de febrero?
- Cordillera costa: 31 °C – 33 °C
- Valle: 32 °C – 34 °C
- Precordillera: 32 °C – 34 °C