País clima

El calor no da tregua: ¿Cómo estará el tiempo este lunes en Santiago?

Por CNN Chile

23.02.2026 / 09:30

{alt}

La DMC emitió un aviso meteorológico para la RM por altas temperaturas. Revisa los detalles.

La Región Metropolitana enfrentará este lunes una nueva jornada marcada por el calor extremo, en medio de una seguidilla de altas temperaturas que no han dado tregua.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió aviso meteorológico por altas temperaturas para la zona central, incluida la capital.

La condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”, presentándose en seis regiones desde la tarde del domingo 22 hasta la tarde del miércoles 25.

Además de la RM, están incluidas en el aviso las regiones de Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos), O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera), Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera) y Biobío (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la RM este lunes 23 de febrero?

  • Cordillera costa: 31 °C – 33 °C
  • Valle: 32 °C – 34 °C
  • Precordillera: 32 °C – 34 °C

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump ya considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar del país a sus líderes, según NYT
El calor no da tregua: ¿Cómo estará el tiempo este lunes en Santiago?
Deberán indemnizarlo con más de $55 millones: Joven estuvo más de un año en la cárcel por error
Sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Chile: ¿Qué pasará ahora?
Revelan que Gendarmería ha liberado a 159 presos por error en los últimos 10 años
Alza del transporte público en Santiago: ¿Cuánto vale ahora el pasaje en horario punta?