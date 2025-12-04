El 56% de los trabajadores chilenos espera recibir aguinaldo de fin de año, según estudio de Laborum

El 24% de los consultados dijo que en sus empleos confirmaron que entregarán el beneficio, mientras que un 76% respondió que no les han informado nada todavía.

La llegada del último mes del año implica generalmente la entrega de un aguinaldo en los trabajos.

Según el estudio “Aguinaldo de fin de año” realizado por Laborum -donde participaron 680 personas-, el 56% de los trabajadores en Chile espera recibir un aguinaldo de fin de año. La cifra muestra un aumento de 7 puntos porcentuales en comparación a 2024.

Asimismo, el 24% de los consultados dijo que en sus empleos confirmaron que entregarán el beneficio, mientras que un 76% respondió que no les han informado nada todavía.

En tanto, un 53% de los entrevistados señaló que sus organizaciones siempre entregan aguinaldo en estas fechas. De ese total, un 49% lo recibe en forma de depósito, el 29% en otros formatos, el 13% en dinero en efectivo y el 9% como giftcard.

¿En qué usarán los trabajadores sus aguinaldos?

Sobre el uso que le darán al dinero recibido hay distintas respuestas: “El 36% de las personas dice que lo utilizará para pagar deudas; el 26% dice que comprará para comprar mercadería; el 20% lo utilizará para pagar regalos de Navidad; el 17% para disfrutar de las fiestas; y el 1% para organizar un asado#.

El director de Laborum.com, Diego Tala, señaló que “los gastos de fin de año suelen tensionar el presupuesto de los hogares, los beneficios como el aguinaldo son una gran herramienta para los talentos. Este año, el 56% de las personas trabajadoras espera recibirlo, lo que representa un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2024. Además, el 62% de los talentos dice que destinará este ingreso a pagar deudas o comprar mercadería, evidenciando su rol directo para aliviar la carga financiera de familias”.

Adicionalmente, entre quienes recibirán aguinaldo en dinero, el 62% indicó que el monto será entre $30.000 y $50.000; el 21% afirmó que será entre $50.000 y $100.000; el 17% mencionó que será superior a $100.000.

Mientras que 6 de cada 10 trabajadores “creen que la situación económica del país influye en la entrega o el monto del aguinaldo”.

Respecto a la pregunta “¿Sienten los talentos que este año el aguinaldo es más importante que años anteriores?”, un 58% contestó que “siempre es importante; 26% dijo que sí, porque la economía del país no está bien y la inflación es notoria; y el 17% afirmó que no”.

En relación con la entrega de aguinaldo, “el 43% cree que debería ser una obligación regulada por ley; el 33% agradece por el beneficio a la empresa; el 13% asegura que lo utiliza para costear gastos del mes; y el 12% considera que es lo mínimo que debe entregar una empresa”.

Además, 3 de cada 10 trabajadores desconoce que, pasados dos años, el aguinaldo es un derecho adquirido.