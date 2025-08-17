Dos carabineros y un civil quedan en prisión preventiva en Coyhaique por tráfico de drogas

El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para dos de los imputados, mientras que otros dos quedaron con arresto domiciliario y arraigo. Fiscalía apeló esta decisión y los cabos permanecerán detenidos hasta la revisión de la Corte de Apelaciones.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó medidas cautelares para cuatro imputados —tres cabos de Carabineros y un civil— formalizados por tráfico de drogas, tras un operativo en la Región de Aysén.

Según informó el Poder Judicial, los imputados A.H.D.P. y N.A.L.F. quedaron en prisión preventiva. En tanto, A.S.T.M. y V.M.V.C. quedaron con arresto domiciliario total y arraigo comunal, con un plazo de investigación fijado en 75 días.

Desde la Fiscalía precisaron que la prisión preventiva se aplicó al civil, a cuyo nombre iba la encomienda, y a uno de los cabos que lo acompañó a retirarla.

Los otros dos cabos quedaron con arresto domiciliario y arraigo, pero el ente persecutor apeló la resolución, por lo que seguirán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones de Coyhaique revise el recurso.