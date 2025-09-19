Ejército conmemora 215 años de historia con tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins

A través de un mensaje en redes sociales, la institución recordó a figuras históricas como O’Higgins, Carrera y Rodríguez, destacando 215 años de sacrificio, valor y compromiso con la patria.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ejército de Chile conmemorará este viernes 19 de septiembre sus 215 años de historia con la realización de la tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins.

La actividad buscará rendir homenaje a las Glorias del Ejército y a los soldados que, a lo largo de más de dos siglos, han formado parte de la institución.

En sus redes sociales, la entidad castrense publicó un mensaje destacando su rol en la historia nacional.

“Hace 215 años nació Chile independiente, y con él, nuestro Ejército. Desde nuestros primeros guerreros hasta héroes como O’Higgins, Carrera y Rodríguez, la historia de nuestra patria ha sido escrita con sacrificio, valor y honor. (…) Hoy celebramos un legado que no se detiene: 215 años de historia, de servicio y de compromiso inquebrantable con la nación”.

Con esta ceremonia, el Ejército buscó reafirmar su compromiso con la defensa, la soberanía y el servicio al país.

¿A qué hora comienza la parada militar?

Para quienes no puedan acudir presencialmente, la Parada Militar se transmitirá en vivo por TVN, así como en sus plataformas digitales.

La cobertura comenzará a las 10:50 horas.