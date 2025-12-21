EFE Sur alcanza acuerdo con sindicato y mantiene operación ferroviaria con normalidad

La compañía destacó que la colaboración con su personal, la seguridad de los pasajeros y la operación confiable de los servicios siguen siendo prioridades.

EFE Sur informó este domingo que alcanzó un acuerdo con el sindicato de Sala de Tráfico, asegurando la continuidad de sus operaciones de pasajeros y carga en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

A través de un comunicado, se detalló que la negociación permite evitar cualquier interrupción en los servicios ferroviarios.

La resolución se logró gracias a un proceso de diálogo sostenido y abierto entre la empresa y los trabajadores, que permitió acercar posturas y concretar el acuerdo.

Además, EFE Sur agradeció el seguimiento de autoridades regionales y la paciencia de la comunidad durante las negociaciones, reiterando su compromiso con relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la comunicación constante y el cumplimiento de la normativa vigente.