EFE registra aumento del 104% de pasajeros durante la segunda vuelta presidencial

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que existe un monitoreo permanente del funcionamiento del transporte público en todas las regiones del país, con el objetivo de asegurar la conectividad durante la jornada electoral.

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó un balance del funcionamiento del transporte público a nivel nacional, destacando un fuerte aumento en el uso de trenes urbanos de EFE durante la jornada electoral de este domingo 14 de diciembre.

Según informaron desde Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), los servicios urbanos de trenes, que incluyen las rutas Estación Central–Nos, Estación Central–Rancagua, Limache–Puerto, Talca–Constitución, Biotren, Laja–Talcahuano y Araucanía, registraron 30.856 validaciones, lo que representa un incremento de 104% en comparación con un domingo normal.

En relación con la segunda vuelta presidencial de 2021, el aumento alcanza un 209% en las transacciones.

“Nos complace constatar el importante crecimiento en las transacciones de los servicios urbanos de EFE y el despliegue de cerca de 5 mil buses de Red Movilidad para facilitar el traslado de las personas a sus locales de votación”, afirmó, agregando que continuarán las labores de fiscalización para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) informaron, en tanto, un aumento del flujo vehicular en las principales arterias de las capitales regionales.

En la Región Metropolitana, las comunas con mayor nivel de congestión fueron Calera de Tango (6,12%), Pirque (5,44%), El Monte (4,68%), Paine (3,72%), Talagante (2,84%) y Peñaflor (2,77%).