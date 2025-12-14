País Elecciones 2025

EFE registra aumento del 104% de pasajeros durante la segunda vuelta presidencial

Por CNN Chile

14.12.2025 / 16:41

{alt}

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que existe un monitoreo permanente del funcionamiento del transporte público en todas las regiones del país, con el objetivo de asegurar la conectividad durante la jornada electoral.

En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó un balance del funcionamiento del transporte público a nivel nacional, destacando un fuerte aumento en el uso de trenes urbanos de EFE durante la jornada electoral de este domingo 14 de diciembre.

Según informaron desde Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), los servicios urbanos de trenes, que incluyen las rutas Estación Central–Nos, Estación Central–Rancagua, Limache–Puerto, Talca–Constitución, Biotren, Laja–Talcahuano y Araucanía, registraron 30.856 validaciones, lo que representa un incremento de 104% en comparación con un domingo normal.

En relación con la segunda vuelta presidencial de 2021, el aumento alcanza un 209% en las transacciones.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señaló que existe un monitoreo permanente del funcionamiento del transporte público en todas las regiones del país, con el objetivo de asegurar la conectividad durante la jornada electoral.

“Nos complace constatar el importante crecimiento en las transacciones de los servicios urbanos de EFE y el despliegue de cerca de 5 mil buses de Red Movilidad para facilitar el traslado de las personas a sus locales de votación”, afirmó, agregando que continuarán las labores de fiscalización para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) informaron, en tanto, un aumento del flujo vehicular en las principales arterias de las capitales regionales.

En la Región Metropolitana, las comunas con mayor nivel de congestión fueron Calera de Tango (6,12%), Pirque (5,44%), El Monte (4,68%), Paine (3,72%), Talagante (2,84%) y Peñaflor (2,77%).

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Conteo de votos en la segunda vuelta presidencial: Sigue en vivo los resultados entre Jeannette Jara y José Antonio Kast
"Aprendan a sumar": La tensa votación del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, investigado en Caso Muñeca Bielorrusa
Jara marca distancia con Milei, pero asegura una relación diplomática sólida con Argentina en caso de ser electa
Evelyn Matthei proyecta victoria de José Antonio Kast tras votar: “Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo”
Elecciones presidenciales: Así se alista el comando de Kast ante un posible triunfo en la segunda vuelta
Elecciones 2025: Fernando Paulsen, Pepe Auth y Tomás Duval analizan el segundo tiempo de la carrera presidencial