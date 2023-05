La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) presentó una denuncia por el rayado que sufrió uno de los nuevos trenes que operará en el servicio Santiago-Chillán.

¿Qué pasó?

En redes sociales circula un video en que se ve a más de 10 personas desconocidas vandalizando uno de los vehículos que forma parte de la flota ferroviaria más moderna de Sudamérica y que operarán en Chile desde el tercer trimestre de 2023, para conectar la Región de Ñuble con la Metropolitana.

Según Biobiochile.cl, el hecho ocurrió en la Maestranza San Eugenio, en Estación Central. No obstante, desde EFE indicaron a The Clinic que el registro no es actual, es decir, ocurrió antes de la presentación que se realizó el miércoles pasado en Chillán.

Sin embargo, la empresa condenó lo ocurrido, porque “no solo genera un daño patrimonial, sino también porque afecta a las personas que usan los servicios. En el caso de estos trenes, que aún no están operativos, provoca demoras en los procesos de pruebas que se llevan adelante”, manifestó al último medio citado.

También dieron a conocer que fue presentada una denuncia al respecto.

Delincuentes vandalizan uno de los nuevos trenes recientemente adquiridos por la empresa @EFETrenesChile en la Maestranza San Eugenio en Estación Central, lamentablemente un hecho Repudiable el cuál solo había un guardia de seguridad al momento de este lamentable hecho @biobio pic.twitter.com/px1TEx3wfQ — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) May 25, 2023

Los trenes más modernos de Sudamérica

El mejoramiento del servicio Alameda-Chillán contempla la rehabilitación de las estaciones de Rancagua, San Fernando, Curicó, Molina, San Javier, Talca, Linares, Parral, San Carlos y Chillán; la construcción de un taller de mantenimiento y la incorporación de nuevos trenes que permitirán habilitar servicios expresos de 3 horas y 40 minutos (disminuyendo en 1 hora y 20 minutos los desplazamientos) y de 4 horas 5 minutos el servicio regular (rebajando de más de 50 minutos).

Durante la presentación del miércoles pasado en Chillán, Juan Pablo Palomino, gerente general de EFE Central, explicó que el vehículo “es un tren que tiene prestaciones muy avanzadas con relación al tren que está operando actualmente. La climatización, los tipos de asientos, los respaldos, apoya piernas, los puertos USB, el aire acondicionado. Es un tren mucho más cómodo, rápido, seguro. Y eso es un beneficio para toda la comunidad de la región de Ñuble”.