EFE informa que tren Nos-Estación Central funciona parcialmente por “desperfecto eléctrico”

La empresa indicó que el servicio opera en bucle entre Estación Central y Lo Espejo.

La empresa EFE anunció que el tren Nos-Estación Central está funcionando de manera parcial debido a un “desperfecto eléctrico en las vías”.

Debido a la situación, el servicio se encuentra operando en bucle entre Estación Central y Estación Pedro Aguirre Cerda.

Desde las 10:18 horas, el servicio solo se encuentra disponible entre las estaciones Estación Central, Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda.

Las estaciones Lo Espejo, Lo Blanco, Freire, San Bernardo, Maestranza, 5 Pinos y Nos se mantienen sin funcionamiento.

La empresa dispuso de un certificado de incidente que puede ser descargado aquí.

Previamente, a las 9:50, EFE indicó que producto de un “desperfecto eléctrico en las vías, el servicio podría presentar detenciones, retrasos en sus tiempos de viaje e irregularidades en sus intervalos habituales”.

Red Movilidad dispuso buses de apoyo que circulan en paralelo desde Pedro Aguirre Cerda a Nos: G02-G08v-G14-211-217e-I05-H06-H07-H12-113-119-125-329-G07-G09-G22-211c-115 y 201.