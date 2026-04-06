Economista César Oyarzo asume como nuevo director de Fonasa: ¿Quién es?

El ingeniero comercial asumió formalmente este lunes el cargo. Revisa su trayectoria.

Este lunes asumió formalmente César Oyarzo Mansilla como director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Su nombramiento había sido presentado a mediados de marzo por la ministra de Salud, May Chomali, quien acudió entonces a las dependencias de Fonasa junto a los subsecretarios de la cartera para dar a conocer al nuevo jefe del organismo.

¿Quién es César Oyarzo Mansilla?

César Oyarzo Mansilla es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y cuenta con un Master of Arts en Economía de la Salud del programa Ilades de la Georgetown University.

En mayo de 1993 fue designado como segundo superintendente de Isapres, cargo que ejerció hasta marzo de 1994. Posteriormente asumió como director de Fonasa durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En su trayectoria también ha trabajado con organismos internacionales: realizó consultorías para el Banco Mundial y fue asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participando en propuestas de reforma sanitaria para distintos países de América Latina.

En el sector privado ejerció durante 16 años como gerente general del holding Integramédica. Más tarde se desempeñó como gerente del área ambulatoria de la Red de Salud UC Christus hasta 2019. Además, integró el directorio de la red Interclínica, organización que agrupa prestadores privados.

En el ámbito académico, fue profesor del programa Interfacultades en Administración de Salud de la Universidad de Chile y del programa de posgrado en Economía del Ilades/Georgetown University. También se desempeñó como director de Educación Continua y profesor asociado del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello.