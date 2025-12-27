Investigan homicidio frustrado en Paine: Víctima recibió dos disparos y está en riesgo vital

Según antecedentes preliminares, los disparos se realizaron desde un vehículo y la víctima corrió varios metros antes de caer.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público se trasladó este sábado a la comuna de Paine para investigar un homicidio frustrado con arma de fuego ocurrido en la vía pública.

De acuerdo con información preliminar, la víctima (un hombre adulto chileno) recibió dos impactos balísticos y permanece grave en un centro asistencial.

A través de X, el ECOH informó que trabaja junto a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué se sabe del ataque?

La fiscal preferente de ECOH, Yasne Pastén Aguilera, señaló que Carabineros reportó el ingreso de una persona baleada a un centro asistencial. “Se trata de un hombre adulto chileno que tendría dos impactos balísticos”, indicó.

Según el relato entregado por la fiscalía en el sitio del suceso, la dinámica investigada apunta a que un vehículo pasó por el sector y desde su interior se efectuaron disparos contra la víctima. Pastén agregó que el hombre habría corrido varios metros antes de desplomarse.

La víctima residiría en el sector y que presenta antecedentes policiales, información que también fue mencionada por autoridades en terreno.

Pastén, en tanto, sostuvo que, por ahora, no está aclarado el contexto del ataque.

Añadió que manejan antecedentes de que el área sería un sector de venta de drogas, lo que dificulta la obtención de testimonios por temor de vecinos a entregar información, según indicó.

Asimismo, explicó que se realizó un rastreo en el sitio del suceso y se encontró evidencia balística. Mencionó la presencia de manchas pardorrojizas que permitirían reconstruir el trayecto de la víctima hasta el punto donde cayó.

Además, ECOH y la PDI trabajan en el levantamiento de registros de cámaras que podrían haber captado la dinámica del ataque, como parte de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público.