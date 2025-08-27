Ebensperger (UDI) acusa retiro de placa de Piñera en hospital para reemplazarla por una de Boric: “Es un acto de irrespeto…”

La parlamentaria sostuvo que el cambio de la placa en el Hospital de Alto Hospicio “es de una mezquindad política inaceptable”.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) acusó al actual gobierno de cambiar una placa del expresidente Sebastián Piñera en un hospital por una del presidente Gabriel Boric.

La parlamentaria acusó al Ejecutivo de retirar una placa que reconoce la construcción del Hospital de Alto Hospicio al gobierno de Sebastián Piñera y reemplazarla por una que destaca su inauguración en julio de este año.

#iquique senadora Luz Ebensperger denuncia que en el hospital de alto Hospicio, el gobierno retiró placa del gobierno anterior pic.twitter.com/KJG3YOCVKt — jorgesolimano (@jorgesolimano) August 26, 2025

La denuncia de Ebensperger

En redes sociales, la parlamentaria sostuvo que “la construcción y puesta en marcha de un hospital toma años y siempre es el resultado del esfuerzo de varios gobiernos. Por eso, lo que ocurrió en el Hospital de Alto Hospicio no puede pasar desapercibido”.

“Retirar la placa que reconocía al presidente Piñera, para reemplazarla por una con el nombre del presidente Boric, es un gesto mezquino y un acto de irrespeto. La salud de las personas no puede usarse para el protagonismo político, un hospital no pertenece a un gobierno ni a una ideología, pertenece a los tarapaqueños”, agregó.

En entrevista con Radio La Nueva Super, recalcó que “esa placa fue sacada por este gobierno”. “Usted no puede querer sobresalir escondiendo el trabajo de otros (…). El haber sacado esa placa que señalaba que la obra fue terminada y construida durante el mandato del presidente Piñera me parece de una mezquindad política inaceptable”.