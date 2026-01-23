Duro golpe a al UDI: Tricel confirma triunfo de Guillermo Valdés (PDG) en el Distrito 17 pese a que gremialismo afirmó que el cupo era de ellos

Según la resolución oficial, Valdés obtuvo 12.500 sufragios, cifra que ratifica los resultados preliminares informados anteriormente por el Servicio Electoral (Servel), donde el candidato del PDG aparecía como ganador.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) entregó este viernes el resultado definitivo del recuento de votos en el Distrito 17, en la Región del Maule, que confirma como diputado electo a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente (PDG).

La decisión representa un duro golpe a la UDI, partido que había difundido en días previos información en torno a que el reconteo de votos le daba la reelección a Felipe Donoso.

Según la resolución oficial, Valdés obtuvo 12.500 sufragios, cifra que ratifica los resultados preliminares informados anteriormente por el Servicio Electoral (Servel), donde el candidato del PDG aparecía como ganador.

Esto contrasta con lo señalado por la UDI, que durante los últimos días había difundido a través de redes sociales que tras una revisión de votos, Donoso había resultado ganador.

“Tras un recuento de votos, el Tricel confirmó que nuestro diputado Felipe Donoso fue reelecto por el distrito 17, desde donde seguirá trabajando por un Chile mejor para todos”, escribió el gremialismo en una publicación de Instagram.

Cabe recordar que durante una entrevista con CNN Prime, Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, aseguró que como conglomerado “estamos confiados que la victoria es de Felipe Donoso”.

No obstante, el fallo del organismo electoral aclaró el escenario y cerró el proceso con la proclamación de Valdés.

En su informe, el Tricel detalló que el proceso consideró el análisis de 1.641 mesas receptoras de sufragios.

De ellas, 516 presentaron inconsistencias que fueron corregidas por el tribunal. Asimismo, 16 mesas debieron ser sometidas a un nuevo escrutinio en una audiencia pública especialmente convocada, como parte del proceso de verificación.

Tras conocerse la resolución, el presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Vattuone, destacó el fallo y reconoció la tensión vivida durante los días previos, tanto por el candidato como por su familia y adherentes en la región.

A su juicio, el dictamen representa un acto de justicia y un respaldo a la voluntad expresada por los electores.

“Hay que respetar al soberano, a los chilenos que fueron a las urnas y votaron, por eso es la trascendencia de este fallo”, puntualizó.