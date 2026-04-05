Dueño de bodega hiere a dos delincuentes y frustra robo en Quinta Normal

El locatario usó una escopeta inscrita para repeler el ingreso de un grupo que, según Carabineros, actuó con planificación tras cortar candados y escalar un muro. Dos de los involucrados quedaron heridos y fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes.

Un intento de robo a una bodega de artículos para motociclistas terminó con dos delincuentes heridos la madrugada de este domingo en Quinta Normal, luego de que el dueño del local repeliera el ingreso a disparos. El hecho ocurrió en calle Lope de Vega, hasta donde llegó personal policial tras la denuncia.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el comerciante estaba en el lugar junto a su nieto cuando advirtió la entrada de un grupo de sujetos. Según reportes coincidentes, los involucrados habrían interrumpido el suministro eléctrico y luego ingresado al recinto tras cortar candados de seguridad con un esmeril angular y escalar un muro.

Frente a eso, el propietario utilizó una escopeta debidamente inscrita y efectuó disparos para frustrar el robo. Como consecuencia, dos de los asaltantes resultaron lesionados: uno con heridas en el rostro y un hombro, y otro con impactos en las piernas. Ambos recibieron una primera atención y después fueron trasladados al Hospital Félix Bulnes, donde permanecen bajo custodia.

Carabineros sostuvo que los sujetos actuaron con preparación previa y confirmó que uno de los detenidos mantiene un amplio prontuario, además de órdenes vigentes por delitos de robo. Por ahora, la investigación busca establecer la dinámica completa del hecho y la eventual participación de otros involucrados en el intento de asalto.