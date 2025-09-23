DT cursó más de $300 millones en multas y envió a 213 trabajadores a sus casas durante Fiestas Patrias

La Dirección del Trabajo informó que 213 personas fueron retiradas de sus labores por incumplimiento del feriado irrenunciable, mientras que las fiscalizaciones al transporte interurbano y al comercio derivaron en sanciones que superan los $300 millones.

La Dirección del Trabajo (DT) entregó este martes el balance de fiscalizaciones realizadas durante las Fiestas Patrias 2025, que incluyeron controles a buses interurbanos y al cumplimiento del feriado irrenunciable.

En total, la institución efectuó 214 fiscalizaciones al transporte interurbano entre el 16 y 19 de septiembre, que derivaron en 64 sanciones por más de $183 millones. El objetivo fue verificar que conductores y auxiliares respetaran los tiempos máximos de conducción y descansos obligatorios.

Las regiones con más sanciones fueron Tarapacá y Coquimbo, con 11 cada una, seguidas por Valparaíso (10) y la zona poniente de la Región Metropolitana (8). En contraste, Maule, Ñuble, Los Ríos, Aysén y la zona oriente de la RM no registraron multas.

Respecto al feriado irrenunciable, se realizaron 338 inspecciones, que terminaron en 119 multas por más de $121 millones. En este contexto, la DT ordenó que 213 trabajadores fueran enviados a sus hogares, ya que no debían cumplir funciones en esa jornada.

La mayor cifra se registró en la Región Metropolitana con 64 casos, seguida por Tarapacá (21), Valparaíso (20) y Arica (19). Solo Aysén no reportó situaciones de este tipo. En cuanto a los montos, O’Higgins lideró con más de $22 millones en sanciones, mientras que las zonas oriente y poniente de la RM sumaron $17 y $15 millones, respectivamente.

El balance también incluyó cifras de Carabineros y del Ministerio de Transportes, que reportaron 23 fallecidos en accidentes de tránsito y 399 detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.