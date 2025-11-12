Dos temblores seguidos se perciben en el norte del país: ¿Cuál fue su magnitud y dónde estuvo el epicentro?

Los movimientos telúricos ocurrieron en el mismo lugar con solo dos minutos de diferencia. Revisa los detalles.

La mañana de este miércoles, dos temblores se percibieron con pocos minutos de diferencia en la zona norte del país, específicamente en la Región de Tarapacá.

¿De qué magnitud fue el temblor en Tarapacá?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer sismo se registró a eso de las 10:10 horas y alcanzó una magnitud de 4,0.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 41.94 kilómetros al oeste de Colchane, en la región de Tarapacá, a una profundidad de 5.0 kilómetros.

Un segundo temblor de magnitud 4.5 ocurrió a los dos minutos, a las 10:12 horas, esta vez a 36.08 kilómetros de Colchane y a una profundidad de 3.8 kilómetros.

Hora Local: 2025/11/12 10:10:02, mag: 4.0, Lat: -19.36, Lon: -69.03, Prof: 5.0, Loc : 41.94 km al O de Colchane — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 12, 2025