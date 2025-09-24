País temblor

Dos fuertes temblores, con 10 minutos de diferencia, remecen la Región de Antofagasta durante la madrugada de este miércoles

Por CNN Chile

24.09.2025 / 08:06

Por su parte, desde Senapred descartaron una alerta de tsunami para las costas de Chile.

Dos fuertes temblores se registraron durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre en el norte de Chile, y que se percibieron en la Región de Antofagasta.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el primer sismo ocurrió a las 01:57 horas, 61 kilómetros al norte de la Mina La Escondida. El sismo tuvo una magnitud de 5,0 y una profundidad de 92 kilómetros.

Menos de 10 minutos después -a las 02:06 horas- se reportó otro sismo en la misma región. Según la información oficial, el temblor ocurrió 40 kilómetros al norte de Calama. Tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 107 kilómetros.

Desde Senapred reportaron que no hubo afectados y además descartaron una alerta de tsunami para el país.

