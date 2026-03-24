Dos diputados anuncian que dejarán de usar su tarjeta de carga de combustibles tras alza informada por el Gobierno

Héctor Barría (DC) y Raúl Soto (PPD) llamaron a sus pares del Congreso a renunciar a la tarjeta de carga de combustibles, la cual puede otorgar hasta $700.000 mensuales.

Desde el Congreso surgieron las primeras reacciones parlamentarias tras el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza en el precio de los combustibles que comenzará a regir este jueves 26 de marzo, cuando la gasolina de 93 suba $370 por litro y el diésel $580.

Los diputados Héctor Barría (DC) y Raúl Soto (PPD) anunciaron que dejarán de usar el beneficio de la tarjeta de carga de combustibles, que fue creada en 2018 para cubrir los gastos de movilidad de los parlamentarios y que puede alcanzar los $700.000 mensuales.

El diputado del PPD dijo en Mucho Gusto que ya no utilizará el beneficio mientras dure la crisis de los combustibles: “Creo que hay que dar el ejemplo. Anuncio públicamente que renuncio a la utilización de esta tarjeta financiada con fondos públicos que pagan todos los chilenos, mientras se mantenga esta crisis”.

Y agregó: “Yo no voy a usar la tarjeta y pagaré de mi bolsillo la bencina para trasladarme a todos lados porque además ocupo mi vehículo personal. Espero que los propios ministros dejen de usar autos fiscales y bencina pagada por todos los chilenos”.

Por su parte, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana señaló: “Creo que si desde el parlamento no somos capaces de exigirle al Gobierno que nivele el precio del combustible, tenemos que renunciar ya a esta tarjeta que nos entrega un beneficio que no tiene cualquier trabajador chileno”.

En esa línea, hizo un llamado a autoridades del Ejecutivo, al presidente José Antonio Kast y a parlamentarios oficialistas a renunciar al beneficio.

Al igual que su par del PPD, Barría aseguró que si la situación de los combustibles se regulariza en un futuro, volverá a usar la tarjeta.