Dos detenidos por secuestro en Quilleco: Habían obligado a la víctima a entrar a una casa donde fue golpeada

Además del secuestro, los detenidos fueron encontrados en posesión de cocaína y diversas armas de fuego, así como también parte de las vestimentas de la víctima.

El 17 de noviembre pasado un hombre transitaba por un barrio de Quilleco, Región del Biobío, cuando fue interceptado por un sujeto que con un arma cortante lo amenazó y obligó a entrar a una vivienda. Ya dentro del domicilio, la víctima fue agredida con golpes de puño y objetos contundentes tanto por quien la abordó como por varias mujeres. Allí estuvo por algunas horas hasta que logró liberarse y huir del lugar.

En la casa quedaron su teléfono celular y parte de su vestimenta.

Informada la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones en Los Ángeles se dio inicio a las indagatorias tendientes a dilucidar lo ocurrido.

En este proceso una cámara de seguridad de un vecino fue clave, pues sirvió como registro de momentos previos a que tuviera lugar el secuestro.

A pocos días del hecho, este sábado la BIPE Los Ángeles logró detener a dos personas involucradas, quienes serían el agresor y su pareja, una de las mujeres que también violentó a la víctima. Ambos son adultos de nacionalidad chilena.

Además, junto al OS7 de Carabineros de Chile llevaron a cabo las diligencias por una investigación relacionada con el tráfico de drogas definidas en la Ley 20.000. En la casa donde fueron detenidos se encontró poco más de $1,2 millones en efectivo, 40g de cocaína, una pistola a fogueo, un revólver calibre 22 sin marca ni modelo, sus municiones correspondientes y tres pistolas de aire compromido.

Las vestimentas que la víctima había dejado en la casa también fueron encontradas.