Dos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Fiscalía informa que aún no han sido identificados

La Fiscalía de Bolivia informó que no se ha podido identificar a los ciudadanos chilenos, debido a que “están totalmente quemados”, aunque estiman que en el marco de la investigación se podrá dar con la identidad plena de las personas que fueron asesinadas.

Durante la tarde de este jueves, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) informaron que dos ciudadanos chilenos fueron torturados y asesinados en un sector de Challapata.

El fiscal del departamento de Oruro, Aldo Morales, señaló que se está verificando con Migraciones cuándo estas personas habrían ingresado a Bolivia, además de indagar los motivos de su estadía y con quiénes se habrían reunido en dicha localidad.

Asimismo, aclaró que aún no se ha podido identificar a las víctimas, puesto que “están totalmente quemadas y estimamos que dentro de la investigación se va a poder dar con la identidad plena de las personas que han sido asesinadas”.

De manera preliminar, el ente persecutor sostuvo en La Patria que “en este caso se presume, más o menos, que se trataría de un ajuste de cuentas, en virtud del modo en el cual han sido asesinados y de que su propio vehículo también ha sido destruido. Son casos muy especiales”.

Finalmente, detalló que las víctimas fueron halladas con las manos atadas y con presuntos golpes y torturas previas a que les prendieran fuego.