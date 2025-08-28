PC redirá homenaje a Guillermo Teillier, histórico líder comunista, a dos años de su muerte

Las conmemoraciones además incluirán la presentación de un documental sobre la recuperación de un símbolo icónico del PC, restaurado por encargo del propio Teillier.

A dos años de la muerte del histórico presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, el conglomerado se congregará en el Cementerio General de Recoleta para conmemorar a su exlíder.

La cita, que está pactada para este domingo a las 10:00 de la mañana, busca honrar la memoria de quien lideró al PC entre 2005 y 2023.

En concreto, se tratará de una romería abierta a militantes y simpatizantes del PC, consignó La Tercera.

Teillier falleció el 29 de agosto de 2023, producto de complicaciones derivadas del COVID-19. Su figura es considerada clave en la historia reciente del partido, especialmente por su rol en el retorno del PC al Congreso Nacional y su presencia dos gobiernos (Gabriel Boric y Michelle Bachelet).

Lautaro Carmona, actual presidente del PC y mano derecha de Teillier durante años, confirmó su participación en la romería.

Actividades culturales también marcan el homenaje

Como parte de las actividades conmemorativas, este jueves se presentará en el Museo de la Memoria el documental “Roja Estrella”, dirigido por Coti Donoso y Margarita Alvarado.

La cinta retrata la historia de la emblemática estrella roja que adornaba la sede del partido antes del golpe de Estado de 1973 y que fue blanco de disparos militares.

Décadas después, la insignia fue recuperada y restaurada por encargo de Teillier. Su réplica permanece en la actual sede del PC, mientras que la original fue trasladada al Museo.