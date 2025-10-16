Dorothy Pérez sale al paso del escándalo por cuentas de luz: Contraloría anuncia auditoría por error en cálculo de tarifas

El organismo detalló que la revisión de los procedimientos estará a cargo de su Departamento de Investigaciones Especiales.

Siguen las repercusiones luego que se revelara un error en el cálculo de las tarifas de electricidad, lo que generó cobros excesivos a los usuarios durante los últimos años.

La situación quedó al descubierto luego que la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitiera un informe técnico preliminar en el que advertía la irregularidad en torno a la fijación de precios de las cuentas de luz.

El error ha generado rechazo transversal en el mundo político. La UDI anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, a la que ya se plegó el Partido Republicano.

Pero las críticas también se han producido en el oficialismo. Este jueves, la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) aseguró que, si ella fuera Presidenta, ya le habría pedido la renuncia a Pardow. Además, señaló que “en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”.

Cuentas de luz: Contraloría se pronuncia por masivo error

En este contexto, desde Contraloría -dirigida por Dorothy Pérez- anunciaron una auditoría a las entidades responsables del error.

Desde la institución, señalaron que “en relación con los hechos de público conocimiento, relativos al informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, la Contraloría General, a través de su Departamento de Investigaciones Especiales, iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes”.