País Elecciones 2025

Domingo de elecciones: DMC emite aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

Por Daniela Pérez P.

14.12.2025 / 12:16

{alt}

Meteorología explicó que el fenómeno, que se desarrollará este domingo en algunas zonas, se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el centro del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá a lo largo de tres regiones.

Las tormentas eléctricas se extenderán desde la tarde de este domingo 14 de diciembre hasta la noche de esta misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Valparaíso (Cordillera)
  • Región Metropolitana (Cordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Segunda vuelta presidencial: Ministerio del Trabajo recuerda que empleados tienen al menos 3 horas para ejercer su voto
"Todos saben que no soy comunista": Leonardo Farkas desliza su preferencia presidencial tras votar en segunda vuelta
Multas por no votar: ¿Cómo excusarme hoy en Comisaría Virtual antes del término de las elecciones?
Servel estima que primeros resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán pasadas las 19:00 horas
Una niña de 12 años y un rabino entre las víctimas del tiroteo en playa Bondi en Australia
Carabineros descarta presencia de bomba en local de votación de Valparaíso: “Se realizó una revisión extrema”