Domingo de elecciones: DMC emite aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

Meteorología explicó que el fenómeno, que se desarrollará este domingo en algunas zonas, se debe a una “inestabilidad atmosférica”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el centro del país.

El organismo explicó que el fenómeno se debe a una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá a lo largo de tres regiones.

Las tormentas eléctricas se extenderán desde la tarde de este domingo 14 de diciembre hasta la noche de esta misma jornada.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Valparaíso (Cordillera)

Región Metropolitana (Cordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?