DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama: ¿Cuándo será el fenómeno?

Meteorología recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en las regiones de Antofagasta y Atacama.

De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de baja segregada.

El fenómeno se dará en las siguientes fechas:

Noche del lunes 13 de abril

Tarde del martes 14 de abril

Con la emisión de un aviso, “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La DMC recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.