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DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama: ¿Cuándo será el fenómeno?

Por CNN Chile

13.04.2026 / 08:23

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Meteorología recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en las regiones de Antofagasta y Atacama.

De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de baja segregada.

El fenómeno se dará en las siguientes fechas:

  • Noche del lunes 13 de abril
  • Tarde del martes 14 de abril

Con la emisión de un aviso, “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La DMC recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama/Mapa DMC

DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama/Mapa DMC

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