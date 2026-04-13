DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama: ¿Cuándo será el fenómeno?
Por CNN Chile
13.04.2026 / 08:23
Meteorología recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en las regiones de Antofagasta y Atacama.
De acuerdo a la institución, la condición sinóptica es de baja segregada.
El fenómeno se dará en las siguientes fechas:
- Noche del lunes 13 de abril
- Tarde del martes 14 de abril
Con la emisión de un aviso, “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
La DMC recomendó a la población mantenerse informada en caso de llevar a cabo actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama/Mapa DMC