DMC emite aviso por lluvias y tormentas eléctricas en el norte de Chile

Se pronostican hasta 13 milímetros de precipitaciones en el extremo norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por lluvias y tormentas eléctricas para zonas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

Desde el organismo detallaron que, debido a la inestabilidad atmosférica, se pronostican precipitaciones normales a moderadas desde la larde de lunes 30 de marzo hasta la madrugada de 1 de abril.

En específico, para la región de Arica y Parinacota se esperan este lunes entre 5 y10 milímetros en el sector precordillerano, mientras que en la cordillera se estiman entre 9-13. Para el martes, en tanto, se proyectan montos similares.

En la región de Tarapacá, las lluvias se concentrarían el martes en el sector de cordillera, con acumulado estimados entre 8 y 13 milímetros estimados.

Tormentas eléctricas

Además, la entidad informó que, desde la tarde del 29 de marzo hasta la noche del 3 de abril, la cordillera y precordillera de las regiones comprendidas entre Arica y Parinacota y Atacama, serán afectadas por tormentas eléctricas.