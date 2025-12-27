DMC emite aviso por altas temperaturas y Conaf refuerza alerta por riesgo de incendios

Organismos de emergencia recomiendan denunciar rápido cualquier indicio de fuego y mantener distancia de combustibles.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) advirtió este sábado un aumento del riesgo de incendios forestales en diversas zonas del país, ante un escenario meteorológico marcado por altas temperaturas, baja humedad y presencia de viento que crea condiciones propicias para el inicio y la propagación del fuego.

Las autoridades señalaron que 64 comunas están especialmente vulnerables a esos factores en los próximos días.

¿Por qué se eleva el riesgo ahora?

Desde Conaf explican que la combinación de tres elementos (temperaturas elevadas, humedad relativa baja y vientos sostenidos) facilita que un foco mínimo de incendio pueda desarrollarse rápidamente.

En el detalle del pronóstico climático, se espera que en la zona centro y centro-sur del país las máximas diarias alcancen un mínimo de 30 °C o más, acompañadas de humedad relativa por debajo de niveles seguros para la vegetación y ráfagas de viento que aumentan la probabilidad de que una chispa, brasas o combustible seco desencadenen un siniestro de mayores proporciones.

Este tipo de escenarios es similar al que genera la activación del denominado “Botón Rojo”, una herramienta técnica que identifica zonas con muy alta probabilidad de ignición ante variables simultáneas de clima y vegetación.

En entrevista con Meganoticias, el director de Conaf, Rodrigo Illesca, remarcó que el origen de estos eventos se vincula mayoritariamente a conductas humanas: “el 99,7% de los incendios forestales son producidos por el hombre”.

Y en la misma conversación, agregó: “Esto a la fecha, de acuerdo al número de incendios que hemos investigado, menos del 25% son intencionales, pero el otro 75% son por negligencia o descuido”.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas para zonas entre Coquimbo y Biobío, asociado a una condición sinóptica de dorsal en altura entre el domingo 28 y el miércoles 31 de diciembre, con máximas estimadas de hasta 34°C en áreas del tramo centro-sur.

Qué se recomienda y dónde llamar

Conaf reiteró el llamado a reducir conductas de riesgo, especialmente en jornadas con calor y viento, donde una chispa puede escalar rápido. Illesca lo resumió así: “Hacemos el llamado a tomar las acciones preventivas, porque cualquier chispa que pueda saltar puede provocar un incendio”.

En caso de ver humo o fuego en zonas de vegetación, Senapred recomienda avisar de inmediato a los números de emergencia:

Conaf: 130

Bomberos: 132

Carabineros: 133

PDI: 134