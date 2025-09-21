DMC emite aviso por altas temperaturas en la Región de Atacama: Se esperan hasta 35 °C

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona norte del país.

El organismo detalló que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la madrugada del lunes 22 de septiembre hasta la tarde del miércoles 24.

¿En qué zonas de Atacama habrá altas temperaturas?

Región de Atacama (Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera).

¿Qué temperaturas se esperan?

¿Qué es un aviso meteorológico?