País clima

DMC emite aviso por altas temperaturas en la Región de Atacama: Se esperan hasta 35 °C

Por CNN Chile

21.09.2025 / 16:35

{alt}

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona norte del país.

El organismo detalló que el fenómeno se debe a un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la madrugada del lunes 22 de septiembre hasta la tarde del miércoles 24.

¿En qué zonas de Atacama habrá altas temperaturas?

  • Región de Atacama (Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera).

¿Qué temperaturas se esperan?

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Trump asegura durante el funeral que el asesino de Charlie Kirk es un “monstruo radicalizado y de sangre fría”
Cadem: Jara lidera en intención de voto con 26% de las preferencias, pero Kast domina la percepción de triunfo
Se suma a Canadá, Reino Unido y Australia: Portugal también reconoce a Palestina como un Estado
Donald Trump Jr. asegura que Charlie Kirk era como "un hermano pequeño" para él, durante su funeral en Estados Unidos
Trece personas quedan atrapadas debido al mal tiempo en las termas del Cajón del Maipo
Miles de brasileños protestan contra proyecto de ley que pretende dar amnistía a Bolsonaro y otros colaboradores