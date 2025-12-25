DMC emite aviso por lluvias en el norte: ¿Cuándo y dónde serán?
Por CNN Chile
25.12.2025 / 15:39
El fenómeno se dará en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en zonas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
El pronóstico ocurrirá entre la tarde del viernes 26 de diciembre hasta la mañana del sábado 27 de diciembre.
Lluvias en el norte: ¿Dónde serán?
De acuerdo a la DMC, el fenómeno afectará principalmente:
- Arica y Parinacota: Cordillera
- Tarapacá: Cordillera
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm)/DMC
La emisión de un aviso implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
La DMC llamó a la población a mantenerse informado si se realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos.