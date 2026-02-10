País tormentas eléctricas

DMC emite alerta por tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país

Por CNN Chile

10.02.2026 / 21:05

Según el organismo, el evento se origina por el ingreso de un frente frío, el cual generará condiciones de inestabilidad con potencial riesgo para las personas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) activó una alerta para la tarde y noche de este martes debido a la presencia de tormentas eléctricas, fenómeno que podría estar acompañado de granizos en sectores del sur del país.

Las áreas bajo advertencia corresponden a zonas específicas de tres regiones; en La Araucanía, la alerta abarca sectores de la precordillera y la cordillera.

En Los Ríos, el fenómeno se concentrará también en la precordillera y la cordillera.

En tanto, en la Región de Los Lagos, se verían afectados sectores de la precordillera, el litoral interior y la cordillera austral, donde existe probabilidad de caída de granizo junto a las descargas eléctricas.

