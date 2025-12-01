País clima

DMC actualiza aviso por altas temperaturas en 4 regiones: Calor se extenderá hasta el jueves

Por CNN Chile

01.12.2025 / 15:10

Desde el organismo detallaron que el fenómeno es ocasionado por un “dorsal en altura”. Revisa los detalles.

Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso meteorológico por altas temperaturas en diversas regiones del centro y centro-sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la tarde de este miércoles 3 ahora hasta la noche del jueves 4 de diciembre.

¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?

  • Región Metropolitana (Valle, Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

DMC explica qué es un aviso meteorológico

  • Desde Meteorología señalaron que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

