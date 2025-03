División para elegir a próxima mesa directiva del Senado enfrenta a Kast y Ossandón

Los parlamentarios de Chile Vamos estarían disputándose la presidencia de la mesa directiva que durará hasta 2026, donde el oficialismo jugará un rol clave en la votación.

Este miércoles el Senado definirá quiénes compondrán la próxima mesa directiva, luego que -cumpliendo los plazos acordados- los senadores José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Dem) renunciaran a los cargos de presidente y vicepresidente, respectivamente.

En la sesión ordinaria de este martes los parlamentarios que dejan la mesa de la corporación destacaron los avances en materia de seguridad, dando continuidad al trabajo de quienes les antecedieron, “y también una agenda priorizada en materia de crecimiento económico, progreso social y responsabilidad fiscal”, comentó García Ruminot.

Por su parte, Walker también señaló que esperan se alcance un acuerdo respecto a quienes liderarán la Cámara Alta hasta marzo de 2026.

Sin embargo, no habría consenso respecto a quiénes serían sus sucesores.

División en la Cámara Alta y en Chile Vamos

La principal diferencia estaría al interior de Chile Vamos, con un senador de Evópoli y otro de Renovación Nacional apuntando a presidir el Senado. Así, los nombres sobre la mesa serían Felipe Kast y Manuel José Ossandón.

Al respecto, el senador Pedro Araya (PPD), quien por los acuerdos previos debió ser el presidente del Senado en el periodo que termina, afirmó que lo que está ocurriendo “es consecuencia de la UDI, de no respetar sus compromisos, porque generó una tensión innecesaria en el Senado”, apuntando además a que es un signo del liderazgo de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, por “no ser capaz de ordenar a su propio sector”.

De esta manera, Araya confirmó que están de acuerdos de apoyar al senador Ossandón, ya que “entrega mayores garantías de que puede haber una conducción más favorable en el Senado, que pueda integrar a distintos sectores”, algo que a su juicio no ocurriría con Kast.

En la misma línea, el senador Fidel Espinoza (PS) apuntó al “estilo” que ha tenido el parlamentario de Evópoli en las comisiones que ha presidido. “Muchas veces es avasallador”, dijo, indicando que le gustaría ver a Ossandón en la presidencia de la Cámara Alta.

Por su parte, Ossandón destacó que no habrán “arreglos” y que será la votación la que defina la próxima mesa directiva. Además, agregó que prefiere a alguien oficialista en la vicepresidencia para “mejorar el ambiente interno”.

“No hay que arrasar, porque hoy días estamos muy parejos en las fuerzas. Por lo tanto, el hecho de que uno arrase a otro no me parece bien, porque no hace bien a la tarea legislativa

Fue el mismo senador Felipe Kast quien salió al paso de los críticos comentarios oficialistas, apuntando a que en realidad están enfocados en el trabajo legislativo y que no corresponden las “descalificaciones”.

“Hoy día lo importante es hacer nuestro trabajo, con mucha tranquilidad. Así que cualquier comentario o descalificación, creo que no corresponde”, comentó el parlamentario de Evópoli.