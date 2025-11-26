Dos carabineros lesionados dejan incidentes en Peñalolén tras desalojo de feria navideña ilegal

Un operativo municipal y policial para retirar puestos de comerciantes ambulantes en Departamental escaló a serios enfrentamientos durante la tarde del martes. Los disturbios incluyeron el lanzamiento de fuegos artificiales y contundentes, resultando en dos uniformados heridos y un detenido.

Serios incidentes se registraron durante la tarde del pasado martes en la comuna de Peñalolén, luego de que un operativo intentara desalojar una feria navideña ilegal instalada en la Avenida Departamental.

Pese a las advertencias y operativos previos, comerciantes ambulantes volvieron a instalar sus puestos, lo que obligó a una nueva intervención conjunta de personal municipal y de Carabineros para su retiro.

La intervención policial desencadenó graves disturbios. Las personas apostadas en el lugar recurrieron a la instalación de barricadas, enfrentamientos directos con el personal policial y el lanzamiento de fuegos artificiales y objetos contundentes.

La violencia de los incidentes dejó un saldo de dos Carabineros heridos. Uno de ellos sufrió una lesión de gravedad al recibir un piedrazo en la cabeza. Producto de los desórdenes, una persona fue detenida.